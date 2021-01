Sandy Mariscal, la cantante Tuxtepecana presentó su nueva producción “Tonto Corazón”

-A pesar de las dificultades que ha habido en la música por la pandemia, comenzó el 2021 con el pie derecho

David Higareda

Esta mañana en rueda de prensa, la cantante Tuxtepecana Sandy Mariscal presentó su nueva producción musical “Tonto Corazón”, la cual es un cover del famoso grupo “Los Caracoles”.

La también conductora de televisión, se mostró muy feliz, ya que además el día de hoy celebró su cumpleaños y para ella su mejor regalo fue lanzar esta canción de género tropical – cumbia y del cual, el video se grabó en el nuevo puente peatonal de San Bartolo, así como lugares característicos de la ciudad.

Durante la presentación estuvo acompañada de sus amigos más cercanos del medio, así como de quien la ha acompañado en estos meses, su productora Karla Acevedo.

Comentó que durante la pandemia debido al COVID-19 y tras las cancelaciones de varios eventos, decidió realizar sus videos musicales con la ayuda de varias personas, para seguir en contacto con sus seguidores locales y estatales.

Afirmó que la agrupación “Belleza y Sabor” por la cual se le conoce también, sigue unida y de pie, ya que dijó que se suscitaron algunos comentarios donde se decía que ya se habían desintegrado.

Puedes seguir paso a paso el talento de la Tuxtepecana en su pagína de Facebook: Sandy Mariscal, o entrar a ver el video en el siguiente link: https://www.facebook.com/SandyMariscall/videos/246484050155837

