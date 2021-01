Personal del Hospital de Tuxtepec recibe mañana vacuna Covid-19

-Cerca de 520 integrantes de la primera línea de batalla del nosocomio, recibirán la dosis para combatir el virus



Yuri Sosa

San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., 12 de enero de 2021.- Ante la llegada de un nuevo lote de vacunas contra el Covid-19 a México, del que Oaxaca resultó beneficiado, este miércoles se aplicará la vacuna al personal del Hospital General de Tuxtepec.



Cerca de 520 integrantes de la primera línea de batalla del nosocomio adscrito a los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), único en su nivel en la región de la Cuenca, recibirán la dosis para combatir el virus.

Los beneficiados son médicos, enfermeras, personal administrativo, camilleros, el área de limpieza, entre otros, que durante la pandemia han ofrecido sus servicios desde el área Covid-19, informó personal del Hospital.

El Hospital General de Tuxtepec es el único hospital público asignado con área Covid en la zona norte de Oaxaca, el cual en meses pasados registró una ocupación al 100 por ciento y en el que su personal a pesar de las carencias para enfrentar la pandemia continúa su labor de forma incansable.

Esta vacunación también se desarrollará en otros hospitales de la entidad durante los próximos días, uno de estos es el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, donde mañana también se aplicará.

