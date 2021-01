Jornada violenta en Tuxtepec: Ejecutado, balacera y presunto secuestro

Redacción

San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., 12 de enero de 2021.- Durante este martes se desató la primera jornada de hechos violentos de este 2021 en el municipio de Tuxtepec, en la región de la Cuenca.

En el transcurso de cuatro horas las autoridades policiales reportaron la ejecución de una persona, balacera en distintos puntos de la ciudad y el presunto secuestro de un empresario en calles del primer casco de la ciudad.

De acuerdo al reporte preliminar, el asesinato con arma de fuego se registró cerca de las 12:00 horas en la colonia San Antonio, donde tras los reportes de una serie de detonaciones arribaron elementos de seguridad de las distintas corporaciones, quienes localizaron el cuerpo sin vida de un varón entre la maleza de un predio en el área limítrofe entre las colonias San Antonino y el Sureste Primera Etapa .

La Guardia Nacional, la Policía Estatal y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes, así como realizaron presencia en otros puntos cercanos a la zona donde también ocurrieron detonaciones.

Esta movilización se registró a menos de una hora del ataque armado sobre el bulevar Plan de Tuxtepec, casi esquina con la calle de María Lombardo, donde el informe preliminar indicó de una persona herida.

En la agresión se vio involucrada una camioneta cerrada, color gris y un vehículo tipo Sentra, color arena. Ambos vehículos fueron abandonados en la vía pública, mientras que en la escena del crimen se registraron más de una docena de casquillos percutidos.

Sin embargo, la jornada violenta de este martes comenzó minutos después de las 8:00 horas con el reporte de la privación ilegal de una persona sobre la calle de Guerrero, entre las avenidas Carranza y 18 de Marzo, a dos cuadras del Palacio Municipio.

Sobre el punto del suceso, donde también se reportó la detonación de armas de fuego, quedó abandonada una camioneta de lujo, color blanco, donde presuntamente viajaba el empresario identificado como el Contador Público Carlos Olguín.

De forma inmediata arribaron elementos de la Policía Municipal para acordonar el área, así como la Guardia Nacional para realizar las diligencias correspondientes.

