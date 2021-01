Gran Festival de Reyes Magos en San Jacinto Amilpas

-Gracias a la Presidenta del DIF Municipal Estefany Vasconcelos quien llevó a todas las colonias regalos para las niñas & niños.

Oaxaca, Oaxaca.- La actual administración de San Jacinto Amilpas encabezada por la Presidenta Municipal Yolanda Santos Montaño ha destacado por la continuidad de actividades que benefician a la población, en esta ocasión y acompañada de la Presidenta del DIF Municipal Estefany Vasconcelos regalaron más de 2,500 sonrisas a niñas y niños de su municipio.

El “Festival de Reyes” consistió en la entrega de juguetes a Padres de Familia y Tutores de los menores que viven en el municipio, cuidando y protegiendo a cada uno de los infantes ante la actual contingencia por COVID-19.

Esta entrega se logró gracias a las donaciones y gestiones que realizó la Presidenta del DIF MUNICIPAL Estefany Vasconcelos, también a pastelería Carmelita quién donó unas deliciosas roscas de Reyes, así como la participación de la Diputada del Distrito 13 Hilda Luis y él apoyó del Juguetón TV Azteca.

Los juguetes llegaron a las 13 colonias pertenecientes a San Jacinto Amilpas las cuales son: Casco Municipal, Colonia Emiliano Zapata, Colonia Ramón Rodríguez, Colonia Heberto Castillo, Colonia Santa Cruz, Colonia La República, Colonia Azteca, Colonia Nuevo México, Colonia El Pilar, Colonia Cuauhtémoc Cárdenas, Colonia Los Pinos, Colonia Granjas y Huertos de Brenamiel, Colonia Jardines de la Primavera y Colonia Ejidal.

La Presidenta Municipal Lic. Yolanda Santos Montaño también otorgó juguetes a su personal de Servicios Municipales y a sus Elementos de la Policía que tienen hijos, comentó que ante la situación no podía pasar desapercibida la fecha, ya que hoy más que nunca las y los niños nos necesitan para realizar actividades desde sus hogares.

Durante la actividad los padres de familia y tutores siguieron las medidas de seguridad: Sanitización, Aplicación de Gelantibacterial, Sana Distancia.

Al Final la Presidenta del DIF Municipal Estefany Vasconcelos invitó a la población a conocer las diferentes actividades que junto a su equipo de trabajo realizan en beneficio de todas y todos, los cuales son: gestiones en apoyos y alimentos, asesoría legal gratuíta, fisioterapia, psicología y cualquier apoyo relacionado a la familia.

