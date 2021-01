Fiscalía libera a contador secuestrado en Tuxtepec y detiene a dos probables plagiarios

-Tras un cateo en una casa supuestamente de seguridad, Agentes estatales lograron liberar a la victima

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El Fiscal General del Estado de Oaxaca Rubén Vasconcelos Méndez, informó que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), lograron liberar con vida a una persona víctima de secuestro, además capturaron a dos presuntos secuestradores, en la ciudad de Tuxtepec.

A través de las redes sociales, la Fiscalía confirmó la detención de dos sujetos, quienes presuntamente habían privado de su libertad a una persona la mañana de este martes y que se trata del contador Carlos Olguín.

Así mismo, trascendió que hay un cateo en un domicilio de la colonia Grajales, supuestamente en donde tenían a la persona que había sido secuestrada.

