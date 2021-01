Exhortan los SSO reducir movilidad, se registran 566 casos nuevos de COVID-19 en la entidad

-Se contabilizan nueve decesos, suman de manera acumulada 2 mil 220; importante el uso de cubrebocas, mantener sana distancia y lavarse las manos.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 11 de enero de 2021.– La Jefa de la Unidad de Epidemiología de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Yuko Nakamura López, dio a conocer que al corte epidemiológico de este lunes 11 de enero, se han registrado 566 casos nuevos de COVID-19, los cuales corresponden del 9 al 11 de enero, sumando 29 mil 892 acumulados en la entidad.

Detalló que se han notificado 47 mil 787 casos, de los cuales 13 mil 437 han sido negativos, hay cuatro mil 458 sospechosos, 27 mil 016 se han recuperado y lamentablemente se registraron nueve decesos, sumando 2 mil 220 defunciones de manera acumulada.

Refirió que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 20 mil 570 casos confirmados y mil 169 defunciones; Istmo dos mil 553 y 339 fallecimientos; Mixteca dos mil 241 y 197 decesos; Tuxtepec dos mil 068 y 285 muertes; Costa mil 504 y 148 defunciones; y Sierra 956 y 82 defunciones.

Mencionó que los 566 casos nuevos de COVID-19, se registraron en 97 municipios, siendo el de Oaxaca de Juárez el que mayor número de contagios con 162, San Juan Bautista Tuxtepec 49, Huajuapan de León 44, Santa Cruz Xoxocotlán 36, Santa Lucía del Camino 28, Santa María Atzompa 18, San Jacinto Amilpas y San Lorenzo Cacaotepec 11 cada uno; el resto nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y un caso.

Añadió que hay 656 casos activos, de los cuales la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 422, Mixteca 91, Tuxtepec 61, Istmo 35, Costa 25 y Sierra 22.

De las 2 mil 220 defunciones el grupo de edad más afectado es el de 65 y mas años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 años con mil 017, 512 y 318 respectivamente. Por sexo mil 454 han sido hombres y 766 mujeres; las comorbilidades asociadas son hipertensión arterial, diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

La funcionaria destacó que en relación a la ocupación hospitalaria para la atención de pacientes con COVID-19, hay un global del 55.5%, de los cuales el 65% son camas sin ventilador y el 45.5% de camas con ventilador.

Recordó a la población reducir la movilidad, y continuar con las medidas sanitarias, como el uso del cubrebocas de forma correcta que cubra nariz y boca, evitar salir o hacer fiestas, mantener la sana distancia, lavado de manos, “ya que la participación de todas y todos es fundamental para frenar los contagios”, finalizó.

