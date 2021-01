Este martes llegan primeras vacunas Covid a Oaxaca

-El arribo está programado alrededor de las seis de la tarde.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La primera dotación de vacunas contra el Covid de Pfizer y Biontech para el estado de Oaxaca llegarán la tarde de este martes, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en la conferencia matutina del gobierno federal.

El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador mencionó que existen seis rutas terrestres contempladas para la distribución de las vacunas y ocho aéreas, pues el objetivo es que este medicamento llegue a todo el territorio nacional.

La ruta por la que llegará la vacuna a la entidad es la que contempla a los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, las vacunas saldrán de la Ciudad de México hacia el puerto jarocho, de ahí un avión casa C-295 con matrícula 3206 partirá hacia la base aérea militar número 15 ubicada en San Juan Bautista “La raya” en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán.

La llegada de las vacunas, está programada para las seis de la tarde con veinticinco minutos, en cada estado una brigada será la encargada de recibir y trasladar las vacunas e insumos a cada uno de los hospitales de la entidad, cabe mencionar que la aplicación de la vacuna iniciará este miércoles y se dispondrá de tres días para su aplicación en todo el estado de Oaxaca.

