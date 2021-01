Denuncia Antorcha Campesina, desinterés del gobierno para resolver conflicto entre Yosoñama y Mixtepec

-Mencionaron que no asistió ninguna representación del gobierno del estado, a una reunión programada para el once de enero

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- La organización Antorcha Campesina se manifestó por primera ocasión en este 2021, una representación llegó a las inmediaciones de “Casa oficial”, para exigir a las autoridades del gobierno del estado cumplan con los acuerdos que se generaron en una reunión que tuvieron en el mes de noviembre de 2020, para poner fin al conflicto que existe entre Santo Domingo Yosoñama y San Juan Mixtepec.

El representante de los manifestantes dijo que el pasado 18 de noviembre se acordó tener una nueva reunión entre las autoridades estatales y de ambas poblaciones para poner fin a un conflicto que tiene más de 75 años, sin embargo a esta reunión no asistió nadie en representación de la Secretaría General de Gobierno.

Uno de los acuerdos fue que la Guardia Nacional y la policía estatal realizaría recorridos para garantizar la seguridad de los pobladores, el tramo que recorrerían las corporaciones Rea de Tlaxiaco a Tezoatlan de Segura y Luna, no obstante este acuerdo tampoco de cumplido por parte de las autoridades del gobierno del estado.

Asimismo lamentaron que el gobierno del estado no le dé la seriedad que se debe a este conflicto, el cual ha cobrado la vida de por la menos 35 personas y que este conflicto se ha recrudecido desde el 2010, por ello exigen al gobierno que se cumplan con los acuerdos pactados.

