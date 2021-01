Con incidencias, así continúa la S-22 este ciclo escolar

-El dirigente en la región, dijo que no solo es en las comunidades, también en la cabecera en donde se han presentado varias incidencias

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Desde el inicio de las clases de este ciclo escolar 2020-2021, en el mes de septiembre por parte de la sección 22, el Dirigente de gremial en la Cuenca del Papaloapan Servando Amador Cavanzos, dijo que se han presentado varias incidencias, mismas que han tratado de subsanar para seguir con estas clases en línea.

Señaló que no tienen otra alternativa con las clases, y como todos se adaptaron a esta modalidad, sin embargo se enfrentaron a incidencias no solo en las comunidades, si no en las cabeceras municipales, como fueron el tema de la luz, el internet y hasta el cambio de clima que ha provocado algunos otros inconvenientes, pero aún así han seguido con sus clases.

A pesar de estos inconvenientes, deben de seguir trabajando así, y por lo que también le han solicitado a los maestros flexibilidad en cuanto a los trabajos que le piden a los estudiantes.

Aunado a esto, dijo que por estas incidencias los diversos colectivos tuvieron que buscar diversos métodos para que todos los estudiantes tuvieran al alcance las clases o las actividades para poder seguir con sus estudios, como son las clases a través de alguna plataforma, solicitar trabajos y en algunos casos acudir a las diversas escuelas lejanas ya sea una vez a la semana o de manera quincenal, a dejar actividades.



Este regreso a clases seguirá de manera virtual mientras no haya las condiciones para dar la seguridad a los maestros y estudiantes, tras la contingencia por el covid.

