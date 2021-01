Brinda Segego atención a las comunidades de Santo Domingo Yosoñama y San Juan Mixtepec

-Luego de una mesa de trabajo realizada este lunes 11 de enero, ambas comunidades firmaron una minuta de acuerdos mediante la cual se comprometieron a mantener la paz y tranquilidad en la zona.

-Se acordó realizar una reunión con dependencias de los gobiernos Estatal y Federal el próximo 18 de enero.

Comunicado

Tlalixtac de Cabrera, Oax. 12 de enero de 2021. -A través de la Junta de Conciliación Agraria, la Secretaría General de Gobierno (Segego), instaló una mesa de trabajo junto con el órgano de representación comunal y agentes municipales de Santo Domingo Yosoñama, municipio de San Juan Ñumi, distrito de Tlaxiaco, y autoridades municipales y órganos de representación agraria de San Juan Mixtepec, distrito de Juxtlahuaca.

Como resultado de esta reunión de trabajo, se firmó una minuta de acuerdos, en la cual se estableció que ambas comunidades se conducirán con respeto y privilegiarán el dialogo para lograr la conciliación que permita poner fin al conflicto agrario que se mantiene en su zona de colindancia, y que ha propiciado hechos violentos y enfrentamientos entre sus habitantes.

En su intervención, el presidente del comisariado de bienes comunales de Santo Domingo Yosoñama, Reynaldo Ventura Guzmán, solicitó la intervención de la Secretaría de Seguridad Publica y de la Guardia Nacional, ante los hechos violentos registrados.

Asimismo, el presidente del comisariado de bienes comunales de San Juan Mixtepec, Pablo Santiago Bautista, solicitó dar seguimiento al tema de seguridad en la zona

La Segego programó una próxima reunión de trabajo para el 18 de enero en el centro cultural de la ciudad de Tlaxiaco, en coordinación con dependencias de los gobiernos Estatal, Federal y de Seguridad Pública.

De esta manera, la Segego exhorta a las comunidades y organizaciones sociales a conducirse con civilidad, no afectar la integridad física y moral de la población, privilegiar el diálogo para solucionar de manera pacífica las problemáticas que enfrentan para crear las condiciones de paz que garanticen los derechos humanos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario