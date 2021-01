A pesar de pandemia, SNE en la Cuenca mantiene ofertas de empleo para buscadores

-El titular aseguró que las ofertas de empleo son para todo tipo de buscadores

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- A pesar del cierre de comercios en el municipio de Tuxtepec, en meses anteriores y que sin duda provocaran el despido de algunos ciudadanos, el Titular del Servicio Nacional del Empleo (SNE) en la Cuenca Carlos Escobar Pacheco, informó que así como hay buscadores de empleo, también hay ofertas para todo tipo de buscadores.

Explicó que durante el año pasado estuvieron realizando actividades, como fue la feria del empleo virtual, en donde se logró acomodar a algunos buscadores, pero además en estos primeros días del mes de enero, ya están ofreciendo varias vacantes.

Y con esto, a pesar de la pandemia, aseguró que se tiene una buena respuesta por parte de los buscadores a las diversas vacantes que están ofreciendo, ya que son tanto para los que solo tienen el nivel básico, como el medio superior y superior.

Además, a pesar de que no mantienen el horario normal, sí hacen guardias para que puedan seguir ofreciendo estas vacantes, pero sobre todo para que el buscador encuentre alguna oferta de empleo.

Entre las vacantes que ya están ofreciendo actualmente son para integrarse como guardias a la Unidad de Protección Federal, pero además de otras en el tema de movilidad laboral, que son para jornaleros que se dedican al corte de hortalizas, también ofrece vacantes de empresas locales.

Llamó a los buscadores a acudir a la oficina para que conozcan las diversas opciones que tienen en cuanto a oferta laboral.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario