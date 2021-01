15 millones de adultos mayores serán vacunados contra COVID-19 entre enero y abril: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este martes que ya ha iniciado el programa nacional de vacunación contra el COVID-19, por lo que entre este mes y hasta más tardar abril, cerca de 15 millones de adultos mayores recibirán la dosis correspondiente.

«Hemos iniciado ya el programa de vacunación contra COVID, en términos generales, se trata de vacunar a todos los mexicanos y también a residentes de países extranjeros en México. (…) Terminando de vacunar al grupo de trabajadores de la salud, vamos a iniciar la vacunación de adultos mayores, es el otro grupo prioritario. Se calcula que vamos a vacunar de este mes de enero a más tardar el mes de abril, a 15 millones de adultos mayores», apuntó.

El mandatario federal consideró que, si se vacuna a los y las adultas mayores, quienes son población vulnerable ante la enfermedad, se estaría disminuyendo la mortalidad por COVID-19 en 80 por ciento.

López Obrador recordó que, luego de los adultos mayores, se vacunará a enfermos crónicos menores de 60 años y, al mismo tiempo y conforme la pandemia vaya permitiendo estados con semáforo sanitario en nivel ‘verde’, se inoculará a maestros y maestras para que se pueda volver a clases presenciales.

Como parte del plan nacional de vacunación, agregó AMLO, han sido integradas 10 mil brigadas conformadas por 10 servidores públicos y dos voluntarios cada una, por lo que participarán en este 120 mil personas.

«Son promotores, son médicos, son enfermeras, son representantes de las fuerzas armadas, los integrantes de estas 10 mil brigadas», detalló.

