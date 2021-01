Trágico accidente en Zimatlán dejó 4 muertos y 7 heridos

-Una pipa de combustible impactó a dos camionetas, luego de que el conductor perdió el control de su unidad y después se dio a la fuga.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca.- La madrugada de este lunes cerca del municipio de Ayoquesco de Aldama, una pipa cargada con 20,000 lts de combustible se desplazaba sobre la carretera federal 131 Sola de Vega – Puerto Escondido e impactó a dos camionetas al quedarse sin frenos en la curva del paraje conocido como “Loma Larga”, dejando un saldo preliminar de 4 muertos y 7 lesionados sin ningún detenido, ya que el conductor se dio a la fuga.

Las primeras versiones apuntan que al quedarse sin frenos la pesada unidad, se encontró de frente con las camionetas causando instantáneamente la muerte de 2 personas, un hombre, una mujer y un menor quienes resultaron ser padre, madre e hijo y del resto de los ocupantes, se trataba de la familia de los occisos originarios del Estado de México.

Los lesionados fueron socorridos por paramédicos de la Cruz Roja y trasladados a un hospital de zona en la ciudad de Oaxaca, ya que presentaban heridas de gravedad y lamentablemente una mujer más perdió la vida, ascendiendo a 4 los muertos del siniestro.

Debido al reporte de que no se encontraba al operador de la pipa, los elementos de la policía montaron rápidamente un operativo para dar con el presunto responsable del accidente y así, accionar de manera penal como lo marca la ley en su deslinde de responsabilidades y pago de los daños.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario