Suman 94 casos nuevos de covid, en lo que va de este 2021 en la Cuenca

-Este 10 de enero, fueron 35 los casos nuevos que se sumaron

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En lo que va de este 2021, la encuestadora Metrika Sureste ha reportado 94 casos nuevos de covid, siendo tan solo este 10 de enero se confirmaron 35 casos nuevos en la jurisdicción sanitaria número 3.

En un seguimiento que esta empresa le ha dado a los casos que de manera diaria se confirman, desde el día 24 de diciembre hasta este lunes 10 de enero, contabiliza 121 casos nuevos, pero es este 10 de enero en donde se confirmaron 35, siendo 60 los casos activos que se reportan en este inicio de la semana.

Con estos nuevos números que se tienen contabilizados, son ya en la región de la Cuenca del Papaloapan 2 025 los casos que hay desde el inicio de la pandemia a la fecha, y que diariamente están incrementando.

Antes de las fiestas decembrinas, el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Moisés Montalvo Asprón pidió a población continuar con las medidas de sanidad, y principalmente evitar las reuniones masivas para que no se reportaran más casos en la región, sin embargo con los nuevos números de este domingo, se empieza a ver un incremento de covid en la región.

