Productores poblanos dan la mano a oaxaqueños regalando sus cosechas

-Señalan que esta acción no tiene ningún fin político, más que el de ayudar a la población

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de agricultores de Palmarito Tochapan, Puebla, regalaron varias toneladas de verduras y legumbres en la ciudad de Oaxaca, esta acción dijeron, no tiene ningún fin político, pues lo que buscan es ayudar a la población.

Los productores llegaron desde el domingo, se instalaron frente a las antiguas oficinas del IEEPO en Santa Lucía del Camino, este lunes estuvieron en la agencia municipal de Pueblo Nuevo del municipio de Oaxaca de Juárez, en ambos puntos la gente llegó con bolsas y morrales para llevarse varios productos de manera gratuita.

Los productores dijeron que todo lo que llevaban está fresco y que decidieron regalarlo en lugar de que se eche a perder, pues en varios lugares no les compran el producto al precio que es y en lugar de que se desperdicie, decidieron regalarlo a la gente.

Entre las verduras y legumbres que regalaron había lechuga, brócoli, cebolla, zanahoria y col, la mayorías de las personas que llegaron eran mujeres, algunas llevaban hasta a sus hijos, cada una tomaba los productos y los metía a sus bolsas o morrales y se retiraba sin dar ningún peso.

Algunos testigos mencionaron que el domingo el Presidente Municipal de Santa Lucía del Camino Dante Montaño Montero, llegó al lugar para utilizarlo como promoción política, sin embargo los productores y la población no lo permitió y el edil se retiró del lugar.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario