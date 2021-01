Presentó Casa de la Cultura Oaxaqueña, la revista “Cuadernos de la Pandemia”

-Esta publicación, coordinada por Claudio Sánchez Islas e Isidoro Yescas Martínez, documenta y reflexiona la emergencia sanitaria a través de ensayos, poemas, artículos y fotografías.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 11 de enero de 2021.- Claudio Sánchez Islas e Isidoro Yescas Martínez, presentaron de manera virtual la revista Cuadernos de la Pandemia, actividad que fue transmitida en el Facebook Live de la Casa de la Cultura Oaxaqueña (CCO) y que estuvo moderada por la periodista Lupita Thomas.

Durante la presentación, Isidoro Yescas Martínez explicó que la revista Cuadernos de la Pandemia fue creada en abril de 2019, junto con Claudio Sánchez Islas, para documentar la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.

La revista, que se edita de manera quincenal con el apoyo de Carteles Editores, realiza diversos análisis a través de ensayos, cuentos, poemas, artículos y publicaciones fotográficas que son aportadas solidariamente por periodistas, académicos, profesionistas y ciudadanos.

Por su parte, Claudio Sánchez Islas mencionó que Cuadernos de la Pandemia surgió en medio de la crisis sanitaria y económica, permitiendo informar puntualmente a las y los ciudadanos sobre lo que ocurre a consecuencia de la pandemia.

Señaló que ha sido un reto poder posicionar los textos desde el ámbito digital, toda vez que la revista también puede consultarse en el sitio web www.carteleseditores.com y diversas redes sociales que la replican.

“Lo que hacemos a través de Cuadernos de la Pandemia es cómo hallar que lo digital pueda ser leído, pueda ser consumido, tenga un impacto en el lector y por ende en la sociedad”, dijo.

La revista Cuadernos de la Pandemia, que está a escasos meses de cumplir su primer aniversario, difunde este mes de enero su edición número 17 haciendo una reflexión puntual sobre la emergencia sanitaria que prevalece a nivel mundial con interesantes artículos redactados por periodistas, analistas y ciudadanos en general.

En tanto, Lupita Thomas, quien es directora de Quadratin Oaxaca y también ha colaborado con algunas aportaciones a la revista, señaló que Cuadernos de la Pandemia recoge, a través de sus colaboradoras y colaboradores, el sentir ciudadano. Además, dijo que la publicación puede consolidarse como un referente de lo que ha ocurrido durante la pandemia por el virus SARS-CoV-2.

Al final de la transmisión, la Casa de la Cultura Oaxaqueña hizo un reconocimiento a Claudio Sánchez Islas por su amplia trayectoria en la difusión de la cultura de la entidad, y a Isidoro Yescas Martínez por su experiencia como analista en diversos medios de comunicación.

