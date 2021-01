Por incumplimiento a Ley antiPET, pide Horacio Sosa renuncia de Samuel Gurrión

-Denunció que el funcionario usa como pretexto la pandemia para sancionar a empresas que elaboran y distribuyen este tipo de productos

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Por medio de un video publicado en sus cuentas oficiales, el Diputado Local Horacio Sosa Villavicencio pidió al titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (SEMAEDESO) Samuel Gurrión Matías, que renuncie a su cargo debido a que no ha hecho cumplir la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos.

El ex Presidente de la JUCOPO, señaló que Gurrión Matías ha utilizado como pretexto la pandemia para no hacer valer la conocida “Ley antiPet“, pues hasta el momento no se ha sancionado a las empresas que continúan vendiendo, distribuyendo y utilizando botellas desechables de plástico y productos de unicel.

Fue el pasado 10 de abril de 2019 cuando el Congreso del Estado aprobó la adición de las fracciones XI y XII del artículo 98 a la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos, prohibiendo así la venta, distrubución y empleo de envases de un solo uso, como son los botes de agua, de refresco u otro tipo de bebidas.

Sosa Villavicencio comentó que no solo la iniciativa privada no ha estado cumpliendo con la ley, pues afirmó que se ha documentado que instancias de gobierno y autoridades municipales también están violando estas disposiciones legales.

Las sanciones por el incumplimiento de las nuevas disposiciones son las diversas ya previstas en el artículo 108 de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos, que incluyen la posibilidad de multas (de diez a cincuenta mil días de salario mínimo), la suspensión o revocación de concesiones o autorizaciones, decomisos, clausuras temporal o definitiva, e incluso el arresto.

