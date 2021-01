Por firmar coalición con PRI, cambian a dirigente del PRD en Oaxaca

-Señalan que Julio Antonio Aquino no representaba los intereses del partido, nombraron a Carlos López Jarquín

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- En la ciudad de Oaxaca se instaló el octavo pleno extraordinario del Partido de la Revolución Democrática en Oaxaca (PRD), en donde 76 de 102 consejeros acordaron destituir a su líder estatal José Julio Antonio Aquino y designaron como nuevo presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal, a Carlos López Jarquín.

Luego de un análisis por parte de las y los consejeros, determinaron que José Julio Antonio Aquino no representaba los intereses del partido, y por firmar una alianza electoral con el PRI Y el PAN.

“nuestro líder perdió la confianza de la militancia perredista y por eso tomamos el acuerdo de realizar este cambio legitimado por las expresiones políticas UCD Alternativa Democrática Nacional, Foro Nuevo Sol, Galileos, y Movimiento Cívico Vanguardia Progresista”, indicó el presidente de la Mesa Directiva del Consejo Estatal, Palemón Gregorio Bautista.

Por su parte, el nuevo presidente del PRD Oaxaca, Carlos López Jarquín indicó que en esta nueva etapa de la dirigencia el reto es reagrupar la fuerza política del Sol Azteca, por lo cual hizo un llamado a la unidad y a un trabajo basado en los valores democráticos del partido.

“Hoy tenemos el reto de volver a los orígenes que nos dieron la fuerza y el respaldo de la gente, de lograr que nuestra propuesta legislativa y de Gobierno recupere la credibilidad de la ciudadanía”, puntualizó.

De cara a los próximos comicios electorales, dijo que el PRD se encuentra listo para presentar a la ciudadanía oaxaqueña los mejores candidatos y propuestas para el desarrollo y bienestar de los que menos tienen.

“Quienes nos minimizan se equivocan, hoy más que nunca los perredistas estamos listos para presentar al pueblo de Oaxaca los mejores candidatos y una plataforma electoral con propuestas reales, auténticas y convincentes que permitan mejorar las condiciones de vida de los oaxaqueños”, indicó.

Finalmente, dijo que el sol azteca es y seguirá siendo defensor de la democracia, la justicia, la igualdad, la equidad, el respeto a los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente, el bienestar, la inclusión y la solidaridad.

