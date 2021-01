Personal de salud, “está muy desgastado”, reclama Asociación Médica a Tuxtepecanos, ante relajamiento de medidas

–Llaman a no bajar las medidas y sobre todo cuidarse para evitar más contagios entre el personal de salud

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Al verse un incremento en los casos de covid-19 en la región de la Cuenca del Papaloapan, y que a estas alturas haya personas que no siguen con las medidas necesarias contra el covid, la Presidenta de la Asociación Médica en el municipio, Teresa Mendoza llamó a la población a no relajar las medidas ya que aseguró que la ciudadanía no quiere entender, “tristemente la gente no quiere colaborar, participar, entender”.

Pidió sobre todo consideración hacia el personal de salud, que son los que están al frente atendiendo a los enfermos de covid, y con esto evitar que se contagien, y haya defunciones, como las que en su momento se presentaron.



Aseguró que los trabajadores de salud, están muy desgastados y que esto se puede evitar siguiendo las medidas necesarias, a pesar de que ha notado que ya hay ciudadanos que están haciendo su vida normal, y peor aún que ni siquiera utilizan el cubrebocas, que es obligatorio.

La Presidenta de la Asociación Médica, dijo que en estos momentos, debido a que los casos de covid bajaron en los últimos meses, ya no han solicitado el apoyo para otorgar insumos y equipo personal para los trabajadores, sin embargo confía en que por parte de las instituciones de salud deben de tener algo guardado en caso de que la situación empeore.



En cuanto a proyectos que tengan para la asociación, puntualizó que los van a plantear una vez que esta contingencia pase.

