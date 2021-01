Partido Verde irá solo en elecciones: dirigencia estatal

-Esto luego de no llegar a acuerdos con el Partido del Trabajo y con Morena, para ir en coalición en Oaxaca

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Luego de que no se lograra llegar a acuerdos entre la dirigencias de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, este último decidió ir de manera individual en la elección a las diputaciones locales en el estado de Oaxaca, así lo confirmó el delegado Nacional con funciones de Secretario General del PVEM, José Antonio Estefan Gillesen.

La información fue dada a conocer por medio de un comunicado que el Partido Verde publicó en sus redes sociales, en él, Estefan Gillesen agradeció el interés de las dirigencias del PT y de Morena de buscar formar una coalición para la elección a las diputaciones locales, con las que se renovará el Congreso de Oaxaca.

Pese a esto el dirigente del PVEM menciona en el comunicado que con esto se beneficia a la militancia en las ocho regiones de la entidad, quienes señaló son la fortaleza y están capacitados y organizados para competir en la elección a las presidencias municipales y diputaciones locales.

Agregó que se va a privilegiar el proyecto del partido en el estado, que van a consolidar la unidad, lealtad y trabajo de los militantes y que con todo esto se obtendrán buenos resultados en la elección del próximo seis de junio.

Cabe mencionar que el pasado seis de enero venció el término para presentar los convenios de coalición ante el IEEPCO, en dónde la coalición no se logró dar aunque en la elección federal estos tres partidos irán coaligados en seis de los diez distritos en que está dividido el estado de Oaxaca.

