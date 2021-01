No habrá precampañas para diputaciones locales y presidencias municipales en Oaxaca: PRI

-La fecha para el registro de los aspirantes a candidatos o candidatas será el 23 de enero, la declaración de validez será el 7 de febrero

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- La Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), modificó algunos puntos de la convocatoria para los aspirantes a las candidaturas a las diputaciones locales y presidencias municipales, así como la suspensión del periodo de precampañas.

Los aspirantes a las presidencias municipales y diputaciones locales podrán hacer el proceso de pre-registro el próximo 23 de enero en horario de diez de la mañana a seis de la tarde en la sede estatal del partido en la ciudad de Oaxaca, la comisión de procesos internos tendrá los días 24 y 25 de enero para estudiar las solicitudes.

Del 28 al 30 de enero se llevará a cabo la fase previa de la aplicación del exámen, el cual consiste en el conocimiento del cargo, el registro y complementación de los requisitos será el 31 de enero, el 2 de febrero se llevará a cabo el proceso de los dictámenes sobre las solicitudes de registro y la declaración de validez, así como la entrega de la constancia de candidatura será el 7 de febrero.

Cabe hacer mención que de acuerdo al calendario emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), el proceso de precampañas para las diputaciones locales inició el pasado 6 de enero, mientras que para el de las presidencias municipales inicia este 12 de enero y ambas terminan el 31 de este mismo mes.

