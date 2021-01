Instalan Comité de movilidad y salud animal en Oaxaca

-Participan Sedapa, Senasica- Sader y CEFPPO

-Buscan mejorar y fortalecer los estatus del ganado oaxaqueño

Comunicado

Reyes Mantecón, Oax. 11 de enero de 2021.- Con el objetivo de coordinar acciones en materia de movilidad y trazabilidad del hato ganadero, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa), participó en la instalación del Comité de movilidad y salud animal en Oaxaca.

El Comité está integrado por la Sedapa, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) en Oaxaca y el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria (CEFPPO), lo que representa la suma de esfuerzos para fortalecer el estatus zoosanitario de la entidad.

Entre las acciones que llevará a cabo, se encuentra la capacitación y certificación como oficiales estatales del personal que forma parte de los 12 puntos de verificación e inspección que existen en el estado.

Al respecto, el titular de la Sedapa indicó que con la instalación de este Comité, se cumple la normatividad en materia de movilización pecuaria y salud animal como lo establece la Dirección General de Salud Animal y la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria del Senasica – Sader.

El funcionario estatal manifestó que es la primera ocasión que se constituye éste Comité y resaltó la prioridad de atender la actualización del personal encargado de revisar adecuadamente el ganado y productos agroalimentarios que ingresan y egresan del estado.

Esto reforzará la certeza jurídica de las actividades de verificación, y garantizará la inocuidad y sanidad de los alimentos que se consumen, así como la salud pública en el territorio estatal.

Finalmente, el secretario de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura reiteró que el Gobierno del Estado crea las condiciones para fortalecer el estatus zoosanitario de Oaxaca.

