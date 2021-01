Incrementa en Oaxaca contagios por COVID-19 tras las fiestas decembrinas

-Del 3 al 09 de enero se registraron mil 136 nuevos casos y 72 nuevos fallecimientos.

-La ocupación global de camas fue del 53.2%, con un incremento del 4.8% respecto a la semana anterior.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 10 de enero de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), informaron que desde el primer caso registrado en el mes de marzo, en Oaxaca se han reportado 29 mil 648 casos positivos, de los cuales 26 mil 782 se han recuperado y, lamentablemente, 2 mil 205 personas han fallecido.

Asimismo, se dio a conocer que en esta última semana, la situación de la pandemia se ha tornado crítica especialmente en los Valles Centrales, por el aumento en el número de contagios derivado de un exceso de movilidad y porque muchas personas no respetaron las recomendaciones de evitar calles y tiendas llenas durante la temporada decembrina.

Debido a ello, del 3 al 09 de enero se registraron mil 136 nuevos casos y 72 nuevos fallecimientos. El promedio estatal de ocupación de camas alcanzó el 53.2%, con un incremento del 4.8% respecto a la semana anterior.

Asimismo, durante esta semana se registró la hospitalización de más de 300 personas diarias, alcanzando el pico máximo el día jueves 7 de enero con 351 hospitalizados.

La Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales registró 801 nuevos casos y 47 fallecimientos; Istmo, 67 nuevos casos y 7 defunciones; Tuxtepec, 48 casos y 3 fallecimientos; Costa, 46 nuevos casos y 5 fallecimientos; Mixteca, 120 casos y 4 fallecimientos; Sierra, 42 nuevos contagios y 2 fallecimientos.

En los Valles Centrales, la ciudad capital y sus agencias ha sido la más afectada; así como Tuxtepec en la Cuenca; Huajuapan de León en la Mixteca; Ciudad Ixtepec y Salina Cruz en el Istmo, y Huatulco en la Costa, que también presentan un número elevado de contagios acumulados y nuevos contagios.

De esta manera, los SSO exhortan a la población a continuar con las medidas de prevención para disminuir el número de contagios en la entidad. “Recomendamos que en casa, mantengan los cuidados que todas y todos teníamos al principio de la pandemia: el lavado constante de manos, la desinfección de superficies, la organización familiar para poder salir a la calle únicamente cuando sea necesario y el aislamiento inmediato ante la presencia de cualquier síntoma”.

También recomendaron continuar con la sana distancia, el uso correcto del cubrebocas que abarque desde la nariz a la barbilla, y evitar lugares que no cuente con ventilación o una circulación de aire adecuada: ya sean restaurantes, tiendas o cualquier otro tipo de lugares públicos.

