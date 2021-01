Desea IEEPO éxito a estudiantes y docentes que reinician ciclo escolar 2020-2021 a la distancia

-El Director General afirmó que este tiempo de pandemia es un tiempo de grandes aprendizajes y retos, pero también de un nuevo inicio, de oportunidades y logros.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 10 enero de 2021.- En cumplimiento a la disposición oficial del Gobierno de México y a lo establecido en el calendario escolar 2020-2021, en Oaxaca este lunes 11 de enero reinician las actividades escolares en la modalidad a distancia, como parte de las medidas ante la contingencia sanitaria por COVID-19 y la protección a la vida y salud de estudiantes docentes y personal administrativo.

En un mensaje a través de un video, el Director General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), deseó éxito a estudiantes y docentes e indicó que este tiempo de pandemia es un tiempo de grandes aprendizajes y retos, pero también de un nuevo inicio, de oportunidades y logros. “Hoy en Oaxaca la adversidad no nos ha doblegado, porque estamos unidos y unidos somos más fuertes”, señaló.

Resaltó que la educación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes ha significado una prioridad para todos, un esfuerzo constante por parte de sus maestras y maestros, así como también de sus familiares, papás, mamás, hermanos, tíos, abuelos.

Luego de puntualizar que lo primero es asegurar la salud y la vida de la comunidad escolar y sus familias así como garantizar el derecho a la educación, agradeció la tenacidad y paciencia de las y los estudiantes que sin duda extrañan su escuela, la convivencia física con sus maestros y amigos.

“Sepan que es por su salud y no están solos, todos estamos unidos para apoyarlos en su educación, gracias por su tenacidad y paciencia. Vamos hacia adelante y crezcamos a través del estudio”, resaltó el Director General del IEEPO.

Para dar continuidad a los procesos de enseñanza-aprendizaje, las actividades a distancia se retomarán con el apoyo del programa Aprende en casa III, donde los libros de texto gratuitos son la base, la clave y el eje esencial, con el acompañamiento de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV), que transmite diariamente los contenidos elaborados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), en los canales 9.1 y 9.2 de televisión abierta.

Por otra parte, se cuenta con guías, materiales educativos generados por las y los docentes y el uso de herramientas tecnológicas y digitales, así como programas radiofónicos y en lenguas indígenas.

