Descarta Presidenta de la JUCOPO que Congreso sea foco de infección de Covid

-Señaló que los contagios del Diputado Alejandro Avilés y del médico del congreso fueron durante los días que no hubo actividades.

Oaxaca, Oaxaca.- Los contagios de Covid del Diputado Alejandro Avilés y del médico del Congreso Local se dieron durante los días que no hubo actividad en el recinto legislativo, así lo manifestó la Presidenta de la Junta de Coordinación Política Delfina Guzmán, asimismo indicó que durante este tiempo se llevó a cabo la sanitización de todas las áreas de la sede del poder legislativo.

Agregó que la mayoría del personal de base no está asistiendo a laborar, además el personal de confianza de cada legislador sigue las medidas de prevención sanitarias, también a la gente que visita el Congreso pasa por diversos filtros sanitarios para disminuir los riesgos de contagio.

Debido al incremento de los contagios en la región de los valles centrales y en la cuidad de Oaxaca de Juárez, el Presidente de la Mesa Directiva Arsenio Mejía, en sus redes sociales exhortó a los tres niveles de gobierno que por esta situación se utilicen las herramientas digitales para atender a la ciudadanía.

Por ello es que se presentará una iniciativa este miércoles en la sesión del congreso, para que las sesiones se hagan de manera virtual y así proteger a los trabajadores del congreso, a los mismo legisladores y a la población que diario acude al recinto legislativo, en ese sentido la Presidenta de la JUCOPO mencionó que se analizará dicha propuesta.

Cabe mencionar que en días pasados la legisladora tuvo una fiesta en dónde se aprecia a los asistentes que no traían puesto el cubreboca, sobre el tema la legisladora comentó que cada quien es responsable de sus acciones y explicó que hubo filtros sanitarios en el acceso y que los cubrebocas se los quitaron para degustar de los alimentos y para tomarse la fotografía.

