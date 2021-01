Corto circuito provoca incendio en bodega del Hospital IMSS de Tuxtepec

Yuri Sosa

San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., 11 de enero de 2021.- Daños materiales en ropa hospitalaria, instalación eléctrica y trabajadores intoxicados dejó el incendio en el área de bodega del Hospital General Zona 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tuxtepec, en la región de la Cuenca.

Cerca de las 9:00 horas de este lunes se reportó un incendio que provocó el desalojo del inmueble de 25 pacientes y 22 trabajadores del área médica de la parte alta, colindante a la zona siniestrada, de acuerdo al reporte preliminar de la Coordinación Estatal Protección Civil en la región.

El siniestro, de acuerdo a Protección del Estado, pudo originarse del sobrecalentamiento de un conmutador instalados en esa zona, el cual resultó con los mayores daños. Además, se registró la pérdida de prendas hospitalarias como sábanas y batas, principalmente.

También se reportó que tres trabajadores resultaron intoxicados, quienes de manera inmediata recibieron la atención médica necesaria.

Al lugar, ubicado en el bulevar Benito Juárez, arribó el Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil del Estado para ofrecer el auxilio.

Sin embargo, fue ante la inmediata respuesta de los trabajadores del IMSS en la aplicación de protocolos de incendio que se logró mitigar el fuego, indicó el coordinador regional de Protección Civil, Jaime Canseco.

