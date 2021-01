Reta Benjamín Robles a Salomón Jara a dar respuesta a sus “decisiones torpes”

-Hizo referencia al Senador de ser quien políticamente maneja a la dirigencia de Morena en Oaxaca

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Partido del Trabajo dará respuesta a cada una de las cobardes mentiras que ha dicho quien se asume como dirigente de Morena en Oaxaca, en ese sentido el Comisionado Político del PT Benjamín Robles Montoya, lo retó a dar respuesta a sus “torpes decisiones”, así como a quien políticamente lo maneja, haciendo referencia al Senador Salomón Jara Cruz.



Robles Montoya dijo que esta es una oportunidad y el tiempo de consolidar la fuerza del PT y de impulsar los liderazgos en áreas de mayor trascendencia política, es tiempo de la gente y ante esta determinación celebran las coincidencias con sus aliados en los lugares dónde más conviene al proyecto del Presidente López Obrador.



El Partido del Trabajo por medio de su Comisionado Político Benjamín Robles Montoya, dio a conocer las razones por las cuales irán solos en la elección a las diputaciones locales, uno de los factores es que algunos integrantes de la dirigencia de Morena, habían declarado que no querían ir coaligados con el PT y mucho menos con el Partido Verde.

Otra razón dijo Robles Montoya, es que en la mesa de negociación Morena quería que el PT pusiera candidatos en dos de los veinticinco distritos electorales, cuando en el 2018 encabezaron la coalición en seis distritos, por ello Robles Montoya calificó como una propuesta perversa e intransitable.

Agregó que es válido que cada partido político se mida en lo individual como una muestra de su crecimiento y consolidación, además de brindar una oportunidad a sus liderazgos para que puedan participar en una contienda electoral abierta, uno de los beneficios que se obtiene al no en coalición, es que la ciudadanía tendrá opciones de izquierdas y elegirá a la mejor de ellas.

