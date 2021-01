Noe Ramírez, precandidato de MC a Presidente Municipal de Tuxtepec, confirma dirigente estatal

-Marcos Bravo precandidato a Diputado Local y Hector Montes Parra a Diputado Federal

Tuxtepec, Oax.- El Presidente Interino de esta ciudad Noé Ramírez Chávez es el precandidato de Movimiento Ciudadano a Presidente Municipal, confirmó esta mañana el Delegado Estatal de ese partido, Ricardo Sanginés.

Entrevistado en el portal Plataforma Digital Diamante, previo a la toma de protesta de la nueva dirigencia municipal de ese partido en esta ciudad, el líder estatal de MC, confirmó lo que se había venido manejando que el Presidente Municipal buscará la reelección por el partido naranja.

Asimismo dijo que Marcos Bravo quien ha sido hombre cercano al extinto Fernando Bautista Dávila, es el único precandidato a Diputado Local y Héctor Montes Parra, hijo del extinto líder de la UGOCP, es el único precandidato a Diptuado Federal.

De esta forma Sanginés detalló las fórmulas que buscarán el voto en el próximo proceso electoral, y en el caso de los diputados federal y local, al no haber otros precandidatos, no están haciendo precampañas en este momento a pesar de estar en este periodo que marca la ley.

Noé Ramírez fue suplente del extinto Fernando Bautista Dávila, y asumió el cargo de Presidente Municipal Interino en esta ciudad el pasado mes de julio, aunque él no lo ha informado oficialmente y ha dicho que en este momento esta dedicado a atender los asuntos del municipio, ya la dirigencia estatal de su partido ha informado que es el precandidato a la municipal.

Hay que recordar que hace algunos meses, hubo fricciones entre el partido MC y el grupo que actualmente gobierna el municipio de Tuxtepec, pues al morir Fernando Bautista Davila, la familia del político intentó dirigir el partido, lo que provocó fricciones, pero todo parece indicar que han recompuesto esta situación y hoy el grupo que encabeza Noe Ramírez de nuevo aparece con Movimiento Ciudadano.

