No se puede decir “Soy 100 por ciento obradorista” cuando se pedirá el voto contra Morena: Irma Juan Carlos

-La Presidenta del Consejo Político Estatal dijo que el único proyecto que encabeza el Presidente López Obrador se llama Morena



Graziano Gómez

Oaxaca, Oaxaca.- No se puede decir que se es “cien por ciento obradorista” cuando se va a pedir el voto en contra de Morena, así lo manifestó la Presidenta del Consejo Político Estatal de este partido Irma Juan Carlos, cuando se le cuestionó con relación a que el Partido del Trabajo utiliza esta frase.

Agregó que el partido hará su labor de informar a la población de que el único proyecto que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador se llama Movimiento de Regeneración Nacional, partido que fundó en el 2015 y que lo llevó a ganar la Presidencia de la República en el 2018.

Esta declaración la hizo al término de la conferencia de prensa que dio la dirigencia estatal de Morena, en dónde dieron a conocer las razones por las cuáles no irán en coalición con el PT, cuando en otros procesos electorales si han ido coaligados.

En ese sentido Irma Juan Carlos indicó que al parecer existe una “intención no muy buen” por parte del PT de impedir que no se diera la coalición y así perder la elección, para que esto no suceda, informó que seguirán caminando casa por casa entregando el periódico regeneración e informando a la población sobre los resultados que ha dado el gobierno federal.

Asimismo indicó que informarán sobre las intenciones de la coalición que integran el PRI, el PAN y el PRD, que es la de frenar las acciones que pretende impulsar el Presidente, pues es el congreso en dónde se aprueba el presupuesto y la forma en que se ejercerán los recursos públicos.

