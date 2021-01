Impulsa Diputado Fredie Delfín ley para protección de ríos en todo el estado

-En cuanto a los señalamientos de corrupción, dijo que sus detractores siempre inventarán ese tipo de temas que son improbables para él

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Diputado Local Fredie Delfín Avendaño, comentó que está impulsando una iniciativa de ley para la protección de ríos en todo el estado de Oaxaca, la iniciativa consiste en dar personalidad jurídica a los afluentes para que estén en constante vigilancia, pues lamentable la mayoría de ellos están contaminados.

En los municipios que cuentan con ríos, se propone que haya guardianes, estos guardianes deben ser personas honorables, con calidad moral, en lo que se refiere a los ayuntamientos, deberán dotar de herramientas técnicas y financieras para su cuidado y preservación.

Cabe mencionar que en las redes sociales se ha señalado al legislador de cometer ciertos actos de corrupción, a pesar de presidir la Comisión de vigilancia del sistema estatal de combate a la corrupción, en ese sentido el legislador comentó que está abierto al escrutinio público y dijo no tener miedo a nada.

Asimismo mencionó que su patrimonio lo ha forjado desde hace muchos años, pues hace 20 años fue docente en el nivel medio superior, cuenta con algunos negocios como en el ramo de la construcción, en el 2006 adquirió una bloquera, misma que está actualmente en operación.

Finalmente dijo que sus detractores siempre inventarán temas que son improbables para él.

