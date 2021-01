Conforman Comisión Operativa de MC en Tuxtepec; al evento no asistió Marcos Bravo

-Se anunció de forma oficial que Noé Ramírez Chávez y Héctor Montes se registraron como precandidatos a la Presidencia de Tuxtepec y Diputación Federal respectivamente



Tuxtepec, Oaxaca.- Este domingo la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano tomó protesta a los integrantes de la Comisión Operativa Municipal de Tuxtepec, el evento estuvo encabezado por el Coordinador de la Comisión Operativa Estatal de este instituto político Ricardo Coronado Sangine.

Al evento asistieron el Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez, quien se inscribió como precandidato a la presidencia municipal de Tuxtepec, también asistió Héctor Montes precandidato a Diputado Federal, sin embargo no asistió Marcos Bravo, en ese sentido Coronado Sanginés dijo que no pudo asistir debido a que tenía otros compromisos.

Sin embargo algunas personas comentaban que al parecer Marcos Bravo no estuvo conforme con algunas decisiones y que al parecer estaría renunciando a las filas de Movimiento Ciudadano, aunque hasta el momento el ex candidato a Diputado Local en el 2018 no ha comentado nada sobre el tema.

Como Coordinador de dicha comisión se nombró a Ibrahín Sánchez Ángeles, como subcordinador de cultura fue nombrado Francisco Javier Morán Solano, la Subcoordinadora de gestión social es Diana Griselda Rodríguez Álvarez.

Como subcoordinador del círculo ciudadano se designó a Manuel Chang Román, al frente de la subcoordinación del sector transporte quedó Efrarín Cuevas Méndez, mientras que en la subcoordinación de vinculación estará Eloy Varela Campos.

Como subcoordinador de la brigade de salud se nombró a Jorge May Ocampo, al frente de subcoordinación de comunicación social estará Julián Zambrano Mora, la subcoordinadora de logística es Karla Vianey Rangel Contreras, en la subcoordinación de deportes es Roberto Ortiz Arano, al frente de la subcoordinación jurídica estará Iván de Jesús Martínez Márquez.

En la Coordinación de Mujeres en Movimiento se nombró a Guadalupe Santos Guerrero, al frente de la Coordinación de jóvenes en movimiento estará Fredy Samuel Cruz Sánchez, como subcoordinador de jóvenes se designó a Rocío López González.

Asimismo se nombró a Marco Antonio Camarena Ramos como Delegado Especial en el Distrito 01 con cabecera en Tuxtepec, como Delegado en el distrito local 03 con cabecera en Loma Bonita se nombró a Carlos Ignacio Murcia Martínez.

