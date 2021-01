Admite dirigente de Morena en Oaxaca competitividad de coalición PRI PAN PRD

-Sin embargo dijo que Morena buscará ganar los distritos que ganó en el 2018 y sumar más municipios

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Oaxaca Sesul Bolaños López, reconoció que la coalición que firmaron el PRI el PAN y el PRD resultará competitiva en la contienda electoral, pues estos tres institutos políticos cuentan con una estructura que formaron desde hace muchos años, explicó que si estos partidos fueran separados no serían rivales, pero juntos toman fuerza.

Sin embargo, mencionó que Morena también cuenta con una estructura y que su principal alianza será con el pueblo, asimismo indicó que a pesar de la fuerza que tiene la coalición, ganarán los veinticinco distritos electorales en los que está dividido el estado y aumentar el número de ayuntamientos, pues en el 2018 no les fue bien en las elecciones municipales.

Cabe recordar que en la elección del 2018, la coalición que integraron Morena, el PT y Encuentro Social ganaron 24 de los 25 distritos, de estos habría que restar los distritos en dónde el Partido del Trabajo y Encuentro Social nombraron candidatos.

Estas declaraciones las hizo en el marco de la conferencia de prensa que dieron el Comité Ejecutivo Estatal y el Consejo Estatal de Morena, para detallar las razones por las cuáles no se logró conformar la coalición con el PT y el Partido Verde, reiterando lo que el dirigente estatal ya había dado a conocer en una transmisión que hizo en sus redes sociales el pasado jueves 7 de enero.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario