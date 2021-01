Otorgan primer acta de nacimiento para niña de pareja lesbomaternal en Oaxaca

Con información de Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- Gaby y Andrea se convirtieron en la la primera pareja lesbomaternal en poder registrar a su pequeña hija ante el Registro Civil de Oaxaca, a pesar de no existir una reforma en la ley, ni protocolos jurídicos.

En Octubre del año pasado, a pesar de la pandemia por el Covid-19, la pareja de mujeres acudieron a la ventanilla a solicitar su trámite, y fue hasta el 4 de diciembre que la cuarta oficialía del Registro Civil, les concedió el derecho de registro de su bebé.

El director jurídico del Registro Civil Juan Gabriel Rodríguez Matus, precisó que a pesar de que no existen regulaciones en la ley, en este caso se actuó conforme a la ley para salvaguarda el derecho tanto del recién nacido, como de la pareja de la diversidad sexual, otorgando el trámite de registro de nacimiento, sin ningún tipo de restricción de orden legal o de cualquier otra índole.

“Nosotros como institución les dimos las asesorías para llevar a cabo la adscripción del registro, toda vez que en nuestra legislación aún no se permite dicho trámite, pero a pesar de ello la juez del cuarta oficialía del Registro Civil les concedió el registro de nacimiento a su bebé, para garantizar los derechos de la menor y de las parejas de la diversidad sexual, en este caso una familia lesbomaternal”.

Detalló que con la acción legal se genera una jurisprudencia para seguir otorgando más registro de nacimientos bajo las mismas circunstancias legales.

Sin embargo la pareja solicitante argumenta que para obtener el derecho de registro de su bebé, tuvieron que ganar un amparo concedido por un juez de distrito.

En contraparte diputados locales, anunciaron que analizan reformas al Código Civil de Oaxaca para conceder el derecho de adopción y registro de nacimientos para procrear a parejas de la diversidad sexual.

