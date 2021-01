Incendio paraliza 6 líneas del Metro en CDMX; reportan un muerto

Un incendio en una subestación eléctrica en las oficinas centrales del Metro de la CDMX dejó a varios trabajadores atrapados y a 6 líneas sin servicio.

Un incendio en la subestación eléctrica ubicada al interior de las oficinas centrales del Metro de la Ciudad de México mantiene fuera de operación 6 líneas de dicho sistema de transporte la mañana de este sábado.

El incendio comenzó antes del amanecer en las oficinas de la calle Delicias, en el Centro Histórico de la capital; al lugar arribaron elementos del cuerpo de bomberos, quienes al corte de las 8:40 horas, aún trabajan en extinguir el fuego.

La jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, informó que una persona murió en el lugar por una caída y que tras quedar atrapados en el incendio y ser rescatados por los bomberos, 29 trabajadores del Metro fueron llevados a hospitales debido a intoxicación por el humo.

Debido al incendio, las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Metro quedaron sin operación, ante lo cual están brindando apoyo el sistema de autobuses RTP y patrullas capitalinas.

