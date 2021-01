Con 252 casos más por COVID-19, Oaxaca llega a los 29 mil 326 acumulados

-Registra sector Salud el 53.2% de ocupación de camas para pacientes que presentan alguna complicación.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax, 08 de enero de 2021.- Con 10 decesos reportados al cierre de este 8 de enero, Oaxaca acumuló dos mil 186 fallecimientos relacionados a COVID-19, desde que inició la pandemia, informaron los Servicio de Salud de Oaxaca (SSO).

Durante el corte diario, la jefa de la Unidad de Epidemiología de la institución, Yuko Nakamura López, indicó que Valles Centrales es la zona donde se tiene el mayor número de muertes con mil 141, cifra que representa el 52%; le sigue el Istmo con 339, es decir 15.5% y el tercer lugar recae en Tuxtepec con 284, que corresponde al 12.9%.

Detalló que la diabetes mellitus estaba presente en el 40.2% de las personas que lamentablemente fallecieron a causa del coronavirus, el 37.6% la hipertensión arterial y el 23% la obesidad.

De igual forma recalcó que se confirmaron 252 contagios más en las última 24 horas, por lo que suma 29 mil 326 positivos acumulados, con la mayor incidencia en las personas de 25 a 44 años de edad, con 13 mil 253 casos, si bien los adultos jóvenes no son considerados como grupo vulnerable, están siendo blanco importante de la pandemia, ya que este rango de la población representa el 45% de los casos confirmados a la fecha.

Subrayó que en 99 de los 570 municipios de Oaxaca se tienen contabilizados 534 casos activos, es decir, aquellas personas positivas al SARS-CoV-2 que empezaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días, y quienes pueden transmitir la infección viral.

Precisó que este viernes se reportaron 58 ayuntamientos con casos nuevos, dentro de los que destacan: Oaxaca de Juárez con 105, Santa Cruz Xoxocotlán con 17, San Juan Bautista Tuxtepec con 16 y Santa Lucía de Camino con 12, por mencionar algunos.

Conforme al conteo local de positivos acumulados según la ubicación geográfica, dijo, Valles Centrales reporta 20 mil 190, Istmo dos mil 524, Mixteca dos mil 168, Tuxtepec dos mil 014, Costa mil 489 y Sierra 941.

Sobre el personal de Salud, se contabilizó un global de mil 169 casos positivos en médicos, mil 474 en personal de enfermería y mil 271 en trabajadores de otras áreas. Asimismo, la red hospitalaria se encuentra al 53.2% de ocupación de camas para pacientes que presentan alguna complicación, 58.7% son de observación y 39% de terapia intensiva.

Así también señaló que a la fecha hay cuatro mil 367 pacientes sospechosos, 26 mil 624 se han recuperado y 13 mil 086 han sido negativos.

Finalmente llamó a la participación responsable de la sociedad, y es que recordó que Oaxaca se encuentra en semáforo naranja, por lo cual es importante permanecer en casa si es posible, usar cubrebocas adecuadamente y mantener la sana distancia, con el objetivo de reducir la incidencia de contagios y defunciones a causa del SARS-CoV2.

