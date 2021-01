Supervisa ayuntamiento de San Andrés Ixtlahuaca, obra de techado en escuela Justo Sierra

-El recurso para la obra se obtuvo a la gestión del Diputado Local Othón Cuevas, las autoridades municipales y escolares, agradecieron el apoyo que les dio el legislador en vida.

Graziano Gómez

San Andrés Ixtlahuaca, Oaxaca.- El Presidente Municipal Floriberto García Morales e integrantes de su cabildo, realizaron un recorrido para supervisar el avance de la obra del techado en la escuela Justo Sierra, en ese sentido el edil agradeció el apoyo que les dio el Diputado Local Othon Cuevas y lamentó que el legislador haya fallecido por complicaciones de Covid.

En el recorrido estuvo presente el Presidente de la Asociación de padres de familia Felix Fernando Vásquez López, también agradeció el apoyo que en vida dio Cuevas Códova, pues esta obra tenía varios años que la habían solicitado y no tenían respuesta a su petición, y fue el legislador, quien los incluyó para que se asignara el recurso y esta obra se llevara a cabo.

El edil se hizo acompañar de un arquitecto para revisar que la obra se está llevando a cabo de acuerdo al proyecto, en ese sentido explicó que todo se está haciendo conforme a los planos y que se está utilizando material de calidad, asimismo indicó que el avance que se lleva es de un 30 por ciento aproximadamente.

Y es que se está colocando la cimentación de las columnas y de lo que será la plancha de concreto, una vez terminado esto se procederá al colado de las columnas y finalmente se pondrá el techado, el cual beneficiará a toda la comunidad estudiantil de la primaria Justo Sierra.

Cabe recordar que el 26 de noviembre cuando se dio el banderazo de arranque de esta obra, en aquella ocasión estuvo presente el legislador Othón Cuevas, quien mencionó que esta obra era de suma importancia y por ello la incluyó en el paquete de obras que se realizarían con el financiamiento que le aprobaron al gobierno del estado por 3 mil 500 millones de pesos.

