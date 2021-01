Suma de esfuerzos contra el Covid-19, pide Presidente de la Mesa directiva del Congreso, Arsenio Mejía

Oaxaca, Oaxaca.- El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Oaxaca, Arsenio Mejía García, llamó a los y las integrantes de la LXVI Legislatura a desarrollar actividades y medidas que abonen a los esfuerzos para reducir los índices de contagio de Covid-19 en la entidad.

Solicitó a los y las congresistas a considerar los graves riesgos de salud que se viven por la pandemia, misma que continúa aumentando los casos de contagio en el Estado.

En este sentido dijo que planteará ante la Conferencia Parlamentaria que todas las comparecencias emitidas por las diferentes Comisiones Legislativas se lleven a cabo de manera virtual, considerando que con ello se evitarán casos lamentables como lo sucedido el pasado 28 de diciembre del 2020, donde un compañero Diputado fue víctima de esta pandemia del Covid-19.

Asimismo, propondrá a la Junta de Coordinación Política de este Honorable Congreso, para que considere el desarrollo de las Sesiones de manera virtual. De esta manera se podrá salvaguardar la salud de diputadas, diputados, así como el personal que labora en la institución.

Mejía García también solicitará que las diversas actividades relacionadas con el que hacer del Pleno Legislativo, se desarrollen en la modalidad virtual, como parte del esfuerzo para lograr un Oaxaca mejor y libre de Covid-19.

