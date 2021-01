Subcontratados de PEMEX en Salina Cruz se manifiestan frente a refinería; exigen pagos

-Aseguran que ya terminaron su contrato pero no les han pagado

Redacción

Desde la mañana de este viernes un grupo de trabajadores subcontratados de PEMEX, de la empresa LOGUINEXT se manifiestan y bloquean el acceso a la refinería de Salina Cruz, Antonio Dovalí Jaime, en la región del Istmo, pues aseguran que ya terminaron su contrato pero no les han pagado.

Alrededor de 200 trabajadores, exigen el pago de cuatro semanas de trabajo realizados al interior de la refinería, por esta razón se posicionaron para impedir la entrada y salida de los vehículos, pues argumentan que ningún directivo de PEMEX ha salido a solucionar el problema.

Uno de los trabajadores mencionó que durante el transcurso de la mañana se les permitió el acceso a empleados de PEMEX y a integrantes de la compañía, sin embargo al medio tomaron la decisión de mantener cerrados los accesos.

Asimismo, mencionó que durante la mañana mantuvieron bloqueadas las oficinas, sin embargo prefirieron retirarse debido a que la empresa puede tomarlo como un “robo”, por lo que decidieron hacer presión por medio del bloqueo de la refinería.

Cabe señalar, que esta empresa constructora LOGUINEXT, es de Monterrey, además de que los trabajadores son de diversas partes de la región del Istmo y algunos pertenecientes al estado de Veracruz.

Finalmente los trabajadores aseguran que no se retirarán del lugar hasta lograr obtener atención en sus demandas.

