Registran 214 casos nuevos de COVID-19, suman 29 mil 074 acumulados

-Se contabilizan 10 decesos, que suman 2 mil 176 acumulados

Oaxaca de Juárez, Oax. 07 de enero de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), informan que al corte epidemiológico de este jueves 7 de enero, se han registrado 214 casos nuevos de COVID-19, que suman 29 mil 074 acumulados en la entidad.

El jefe la Unidad de Medicina Preventiva de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), José Ramón Pintor Sill, detalló que se han notificado 46 mil 345 casos, de los cuales 12 mil 984 han sido negativos, hay cuatro mil 287 sospechosos, 26 mil 399 se han recuperado y lamentablemente 10 decesos que suman dos mil 176 fallecimientos.

La Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales, contabiliza 20 mil 08 casos confirmados y mil 138 defunciones, Istmo dos mil 503 y 332 defunciones, Mixteca dos mil 156 y 195 defunciones, Tuxtepec, mil 998 y 284 defunciones, Costa mil 480 y 146 defunciones, y Sierra 929 y 81 defunciones.

Asimismo, de los 214 casos nuevos de COVID-19 que se registran en 52 municipios, Oaxaca de Juárez es el que mayor número de casos presenta con 76, Santa Cruz Xoxocotlán 15, San Juan Bautista Tuxtepec y Santa Lucía del Camino nueve cada uno, Ocotlán de Morelos ocho, San Antonio de la Cal siete, Huajuapan de León seis, el resto cuatro, tres, dos y un caso.

De los 520 casos activos que hay, la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 385, Mixteca 39, Tuxtepec 28, Costa 27, Sierra 21 e Istmo 20.

De igual manera, de las dos mil 176 defunciones registradas, el grupo de edad más afectado es el de 65 y mas años; seguido de 50 a 59 y 60 a 64 años con 999, 496 y 316 respectivamente. Por sexo, mil 424 son hombres y 752 mujeres. Las comorbilidades asociadas son: diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal.

En relación a la ocupación hospitalaria para la atención de pacientes con COVID-19, hay un global del 54.6%, de los cuales el 59.4% son camas sin ventilador y el 42.3% de camas con ventilador.

En su intervención, la jefa del servicio de psicología del hospital de la Niñez Oaxaqueña “Doctor Guillermo Zárate Mijangos”, Lucero de la Paz Ramírez Martínez, impartió el tema: “Intervención en crisis durante el proceso de duelo durante la contingencia”, en la que señaló que la crisis es un síndrome agudo de estrés, caracterizado por la ruptura brusca de la vivencia continua ante un evento traumático.

Señaló que durante la contingencia la población a travesado por un estado en crisis, ya sea emocional, económica y ambiental. “Actualmente vivimos una crisis social, muchos de nosotros durante este proceso hemos perdido familiares, seres queridos, compañeros de trabajo; lo cual nos desestabiliza y genera que estemos en shock ante lo que está sucediendo, por lo que es importante hablar que el duelo es un proceso”.

Finalmente dijo que dentro de los SSO, se presta atención de primer contacto, a través de la línea de vida 800 910 2000 a la que las personas pueden llamar en caso de estar sufriendo una crisis.

