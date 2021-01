Mas de 120 sospechosos de covid, han detectado los módulos en plazas y terminales de Tuxtepec

-Los módulos seguirán operando hasta el 15 de enero

-Están ubicados en Terminales y plazas comerciales

Miguel Camarena

Tuxtepec, Oax.- A 24 días que se instalaron los módulos de detección de covid en lugares públicos de esta ciudad, han detectado a mas de 120 personas sospechosas que han sido canalizadas a la Jurisdicción Sanitaria Número 3, para realizarles la prueba rápida.

En un recorrido por dos de los tres módulos instalados en esta ciudad, el personal que lo atiende informó que en uno de ellos se han detectado 70 pacientes mientras que en el otro han sido 50, y que de estos muchos han salido positivos. Del tercer modulo no hubo datos porque no había personal en el momento de la visita.



La enfermera Kenia Leyva Amador, quien se ubica en el módulo de la Multiplaza Comercial, comentó que la mayor parte de la población que se acerca a ellos es por síntomas como dolor de cuerpo, dolor de garganta, fiebre y han sido canalizados al área correspondiente, pues en el módulo no toman la prueba.

Por su lado Sheila Avendaño Diego, enfermera ubicada en el módulo del Mercado Flores Magón, explicó que la mayor parte de los pacientes son adultos de mediana edad, que también se han acercado por síntomas similares.

Ambas enfermeras pidieron a la población que si tiene algún síntoma que los haga sospechar de covid, pueden acudir a estos módulos para que los valoren y determinen si son sospechosos o no de la enfermedad y proceder a la prueba correspondiente.

Estos tres módulos se encuentran en la Multiplaza Comercial, en la Central de Autobuses ADO y en el Mercado Flores Magón y fueron instalados desde el pasado 15 de diciembre y permanecerán hasta el 15 de enero, como parte de una estrategia para detectar casos de covid, y evitar su propagación.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario