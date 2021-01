Garantizado el pago de la segunda parte del aguinaldo a trabajadores de la educación: IEEPO

-El Director General afirmó que el Gobierno de Oaxaca es respetuoso de los derechos laborales de las y los trabajadores de la educación

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 7 enero de 2021.- En Oaxaca, la educación y el magisterio han sido prioridad para el Gobernador del Estado, muestra de ello y del trabajo coordinado con la Federación, se da cumplimiento puntual del pago de las nóminas ordinarias, prestaciones y aguinaldo a trabajadoras y trabajadores de la educación.

En el desarrollo de este procedimiento, con apego a los protocolos sanitarios decretados para el cuidado de la salud y la vida del personal del sistema educativo estatal, durante los días 6 y 7 de enero se llevó a cabo el pago de la segunda parte del aguinaldo correspondiente al año 2020.

Ante las condiciones a causa de la pandemia por COVID-19, las y los docentes han demostrado compromiso, trabajo y amor a la profesión de enseñar por vocación, por lo que la autoridad educativa reconoce el papel insustituible que desempeñan, así como su apoyo y esfuerzo en las actividades a distancia del ciclo escolar 2020-2021.

El Director General del IEEPO, afirmó que el Gobierno de Oaxaca es respetuoso de los derechos laborales de las y los trabajadores de la educación; por ello cumple en tiempo y forma con la parte correspondiente a la observación y vigilancia para que las maestras y maestros, tanto quienes se encuentran en la modalidad de pago por cheque como por transferencia electrónica, reciban la nómina magisterial y demás prestaciones, con oportunidad.

Para la entrega de cheques a quienes cobran de esta forma, con responsabilidad el Instituto estableció una calendarización por inicial de apellido en orden alfabético respetando los protocolos sanitarios establecidos para proteger la seguridad y salud de quienes acuden a efectuar el trámite y del personal que lo realiza.

El Área de Protección Civil y Emergencia Escolar, informó que las medidas han tenido buena aceptación entre las y los trabajadores de la educación quienes desde su llegada a las instalaciones cumplen con cada una de las indicaciones y han comprobado la agilidad con la que se efectúa el procedimiento.

Los salarios y prestaciones del magisterio oaxaqueño están garantizados al cien por ciento, resultado de la relación respetuosa y diálogo abierto que se ha construido entre el Gobierno de México y el Gobierno del Estado.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario