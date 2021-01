En Oaxaca se requieren de diez mil dosis de vacuna Covid para personal de Salud: SNTSA

-El Secretario General de la Sección 35 dijo que llegarán 4 mil dosis a Oaxaca y será la SEDENA la encargada de aplicarlas



Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- La aplicación de la vacuna contra el Covid en el estado de Oaxaca será llevada a cabo por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y no por los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), así lo dio a conocer el Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud Mario Félix Pacheco.

Detalló que esta información se las comentó el titular de los SSO Donato Casas Escamilla en una reunión que tuvieron en días pasados, en dónde también se les notificó que la cantidad de vacunas que se aplicarán en la entidad es de 4 mil, que fue las que se solicitaron.

Pidió que estas vacunas sean aplicadas al personal que está en la primera línea de defensa contra el Covid, pues muchos de ellos no han tenido vacaciones desde que inició la pandemia, debido a que parte del personal se fue a confinamiento por ser parte de los sectores de riesgo.

En ese sentido piden que al personal que no forma parte de la población en riesgo y que están en confinamiento, puedan regresar a laborar, principalmente a los hospitales, para dar unos días de descanso a quienes no lo han podido hacer, este punto fue abordado en una reunión con la estructura sindical para plantearlo al Secretario de Salud.

En cuanto al número de vacunas, Mario Félix Pacheco dijo que para cubrir al personal del salud, la cantidad debería ser de diez mil dosis, pues no solo se trata de proteger al personal médico y de enfermería, sino también al personal administrativo, de limpieza, camilleros y de lavandería.

