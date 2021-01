Diputado Avilés y Secretario de Administración del gobierno de Oaxaca, dan positivo a Covid

-Ambos confirmaron la información por medio de sus cuentas de Twitter

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Diputadlo Local por el PRI Alejando Avilés Álvarez y el Secretario de Finanzas Germán Espinoza, informaron por medio de sus cuentas de Twitter, dieron a conocer que dieron positivo a Covid, luego de haberse realizado la prueba tras presentar algunos síntomas, ambos procedieron al aislamiento como establecen los protocolos, en el caso de Avilés Álvarez, presenta síntomas leves.

Así lo publicó el legislador: “ Me realice la prueba de COVID-19 hace unos días y hoy me entregan el resultado siendo positivo. Estoy resguardado en casa con los cuidados médicos correspondientes,con molestias leves,pero desde aquí seguiremos trabajando a distancia. Con fortaleza saldré bien esto”.

Por su parte el titular de la SEFIN así lo informó: “Les informo que al realizarme la prueba COVID-19, resultó positiva, por lo que siguiendo las medidas sanitarias inicio un período de aislamiento siguiendo las recomendaciones médicas. Desde casa daré seguimiento a mis responsabilidades.”

Cabe recordar que apenas este jueves el gobernador a Alejandro Murat informó que dio positivo a Covid y que su estado de salud es estable, incluso este viernes el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, deseo pronta recuperación al mandatario oaxaqueño en la conferencia matutina de este viernes.

