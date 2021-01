Cuidado del medio ambiente no debe ser tema de moda en campañas piden ambientalistas

-Entregaron un plan de trabajo para el cuidado y preservación del arbolado del centro de la ciudad de Oaxaca

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- El Colectivo de Organizaciones Ambientalistas de Oaxaca (COAO) y la Asociación Mexicana de Arboricultura (AMA), pidieron a los partidos políticos, candidatos y candidatas, que no utilicen el tema de la preservación del medio ambiente y del arbolado del zócalo capitalino como una bandera de campaña, sino que en verdad se comprometan a hacer algo por los árboles de la ciudad de Oaxaca.

Sin embargo aclararon que aquellos candidatos o candidatas que quieran hacer algo por el medio ambiente, deben informarse sobre el tema, trabajar de la mano con la sociedad civil, con organizaciones ambientalista y así elaborar políticas públicas que ayuden a preservar el medio ambiente sin tener que privatizar los espacios públicos como áreas verdes o ríos.

Esta petición la hicieron en el marco de la presentación y entrega del “Plan de manejo del arbolado urbano de Oaxaca”, en dónde se contempla en una primera etapa una inversión de alrededor de 900 mil pesos, los ambientalistas mencionaron que este plan está dividido en tres etapas.

En la primera se propone que se recauden los datos necesarios, en la segunda que se lleve a cabo la poda de los árboles y agregarle los nutrientes que necesiten, la tercera etapa consiste en dar continuidad a estas acciones, para ello propusieron la elaboración de un calendario y que esté al alcance de la población, para esto dijo que todo sea publicado en una página web.

Por último invitaron a quienes estén interesados en este tema y a las autoridades, para que entable una mesa de trabajo, con el objetivo de que se asigne un recurso y se aplique a por lo menos 600 árboles del centro de la ciudad de Oaxaca.

