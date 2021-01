Artistas regalan obras de arte a médicos que luchan contra el Covid

-El artista plástico Marcoa Vázquez hizo un llamado a la población a seguir medidas de prevención

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Médicos y personal de enfermería han desempeñado una labor importante en la lucha contra el Covid, por ello un grupo de artistas plásticos de la ciudad capital, regalaron obras al personal médico y de enfermería, como una forma de reconocer la labor que han desempeñado durante la pandemia.

El artista Marcoa Vázquez hizo un llamado a las autoridades para que se exija a todos los comerciantes y a la población en general que usen de manera obligatoria el cubrebocas, pues tienen que salir de sus casas a trabajar, deben ser responsables, sobre todo porque si alguno es asintomático puede contagiar a muchas personas.

De acuerdo a estadísticas del sector salud, hasta finales de diciembre de 2020, la ciudad de Oaxaca registraba un total de 49 muertes por Covid en personal de salud que está en la primera línea de atención.

La entrega se hizo en el jardín “Labastida” que se ubica sobre la calle de Alcalá en el centro histórico de Oaxaca, en dónde los artistas tienen montadas sus obras de arte para que los turistas puedan admirarlas y comprarlas.

