Arrazola, Xoxo decreta diez días de confinamiento por Covid

-Esto debido al incremento de contagios en la región de los valles centrales



Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La comunidad de Arrazola del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán por medio de sus autoridades, acordaron iniciar un periodo de confinamiento de diez días, debido al incremento de contagios de Covid que se han registrado en la región de los valles centrales y principalmente en la ciudad capital.

Las autoridades de la agencia dieron a conocer esta información por medio de una misiva, ahí aclaraon que estas medidas de prevención son para garantizar la salud y seguridad de los habitantes de Arrazola, asimismo dieron a conocer que algunos de los contagios en la zona ya son locales, por lo que hicieron el llamado a la población a resguardarse en sus hogares.

Otra medida que se tomó en la agencia es el suspender todos los eventos deportivos, pues ya había algo de actividad en la canchas de fútbol y basquetbol, también se exhortó a la población a no salir de sus casas a menos que sea necesario, uso obligatorio del cubrebocas en la vía pública, lavado frecuente de mano o uso de gel con alcohol, evitar aglomeración de personas.

