268 migrantes oaxaqueños fallecidos por COVID-19 en 2020

-Se tienen contabilizados un total de 3 mil 358 mexicanos que han perdido la vida por esta contingencia en la Unión Americana.

Comunicado

Tlalixtac de Cabrera, Oax. 8 de enero de 2021. El Gobierno del Estado, a través del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM), informa que, al corte del 31 de diciembre del 2020, se tienen contabilizados un total de 268 migrantes oaxaqueños fallecidos por COVID-19 en los Estados Unidos.

La dependencia informó que durante el año 2020 gestionó un total de 436 traslados de restos mortuorios que se entregaron hasta la comunidad de origen de las familias que lamentablemente tuvieron la irreparable pérdida de un ser querido, cifra que contrastó con los 184 traslados que se realizaron durante el 2019, tenido así un incremento de 252 migrantes fallecidos atribuibles a la pandemia por Sars-Cov2.

Asimismo, ha emitido recomendaciones a las y los connacionales que decidan regresar a su comunidad de origen para evitar la propagación del virus COVID-19 entre las familias migrantes.

El Instituto también dio a conocer que autoridades de los tres niveles de gobierno coadyuvan para facilitar el ingreso y salida del territorio nacional, atendiendo en todo momento las medidas de protección nacionales e internacionales para evitar la dispersión y el contagio del Coronavirus.

Por lo que exhortó a quienes decidan viajar al territorio nacional, aplicar de manera estricta las disposiciones sanitarias, evitando asistir a fiestas, reuniones, visitas, lugares públicos y en caso de presentar síntomas como: fiebre, dolor de cabeza, tos, o dolor de garganta, llamar al número 800 77 08 437 y permanecer atentos a las indicaciones que brinde el Gobierno del Estado a través del sitio web: coronavirus.oaxaca.gob.mx

De igual forma, el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, habilitó el correo: [email protected] y el número 9511275499 para el acompañamiento o asesoría jurídica, y el correo: [email protected] o bien, el número 9512425114 para el caso del servicio de traslados de restos mortuorios.

FOTO: Archivo

