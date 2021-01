23 de enero fecha límite para registro de aspirantes a candidatos a Diputación Federal por el PRI

-El Órgano Auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos informó que no habrá proceso de precampañas



Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El Órgano Auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Oaxaca, modificó la convocatoria para los y las aspirantes a las candidaturas a las diputaciones federales, estableciendo como fecha límite el 23 de enero para que realicen su registro.

El organismo interno del PRI, también determinó, la selección de candidatos será el 28 de enero, el registro complementario de documentos el 31 de y la expedición definitiva el 2 febrero, estas decisiones se hicieron en la sesión que se llevó a cabo este viernes por la tarde en la sede del CDE del PRI en Oaxaca.

Debido a que la definición de las candidaturas será el dos de febrero, el Órgano Auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI, decidió suspender el proceso de precampañas y el siete de febrero se hará la declaración de validez de las candidaturas.

Otros procedimientos que se deberán cumplir los aspirantes, son evaluaciones, comprobación de documentos e historial de cada uno de ellos, esto incluye a quienes busquen alguna candidatura a las diputaciones locales y presidencias municipales.

Finalmente informaron que se llevarán a cabo cursos y rendición de cuentas ante la Secretaría de Finanzas del Partido.



