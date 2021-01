Trabajadores del IMSS en Huajuapan permanecerán en paro tras posible brote de covid

-El servicio quedó suspendido de manera indefinida

Redacción

La mañana de este jueves, el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la Unidad de Consulta Externa en Huajuapan de León, realizaron un paro de labores tras sospecha de un brote de Covid-19 en el nosocomio.

Los trabajadores piden que se lleve a cabo una mesa de dialogo con las autoridades de salud, ya que en el hospital no está siguiendo los protocolos luego de que personal médico de este nosocomio se presentó a laborar teniendo síntomas de Covid-19.

Asimismo, los trabajadores exigieron que sean aplicadas pruebas a todo el personal, así como la sanitización de las áreas comunes y las unidades médicas; de igual manera, que no se permita que ningún otro trabajador se presente a trabajar si este presenta síntomas de Covid-19.

Es por ello que los trabajadores decidieron cerrar los accesos del Hospital desde las 8 de la mañana, y fue hasta después de las 10:30 de la mañana que se informó que el servicio quedó suspendido de manera indefinida.

Finalmente, se notificó que este hospital del IMSS permanecerá en paro hasta que se controle el padecimiento y de esta forma no se pondrá en riesgo al personal que labora en el hospital.

