Suman 4 muertos por protestas en el Capitolio

La policía de Washington D.C. informó que se sumaron otros tres fallecidos por las protestas de los simpatizantes de Trump en el capitolio, junto a Ashley Babbit, quien fue la primera muerte confirmada por las autoridades locales.

La versión de los cuatro muertos la dio el jefe de la policía de Washington DC, Robert Contee. No dio más detalles de por qué las otras tres personas estaban en emergencias médicas antes de su fallecimiento.

Esta tarde se reportó que un agente disparó en contra de una manifestante que participó en en los disturbios que tuvieron lugar en el Capitolio de Estados Unidos este miércoles.

De acuerdo con información del Washington Post indicaron que la manifestante que había sido abatida por la policía a las puertas de la Cámara de Representantes falleció; el medio citó información dada por la policía de Washington DC.

Dustin Sternbeck, portavoz de la policía de DC, dijo que la mujer murió. No proporcionó más información sobre las circunstancias del tiroteo.

También el periodista de NBC News, Tom Winter, confirmó el deceso de la manifestante a través de su cuenta de Twitter, citando a fuentes de las autoridades del orden.

Imágenes de MSNBC mostraron a una mujer siendo trasladada en camilla con una fuerte hemorragia y algunos legisladores fueron escuchados gritando «se han producido disparos», al tiempo que miembros de la seguridad del Capitolio desenfundaron armas en el salón de plenos de la Cámara de Representantes.

Van 30 detenidos por violar toque de queda en Washington; extenderán estado de emergencia

Las autoridades de la capital informaron que detuvieron a 30 personas por no respetar el toque de queda impuesto por la alcaldesa Muriel Bowser debido a las manifestaciones a las afueras del Capitolio. La alcaldesa informó que el estado de emergencia en la capital se extenderá hasta el 21 de enero, esto para evitar posibles manifestaciones.

Por otra parte, se encontraron dos bombas de tubo, una afuera del Comité Nacional Demócrata y otra frente al Comité Nacional Republicano, indicaron funcionarios de la policía.

En un vehículo los agentes hallaron un refrigerador portátil con un arma larga y un coctel molotov en los terrenos del Capitolio.

Seguidores de Trump asaltan el Capitolio

Miles de seguidores del presidente saliente de EEUU, Donald Trump, se concentraron ante el Capitolio en Washington y derribaron varias vallas de seguridad llegando a acceder algunos de ellos hasta el interior de la Sala de Columnas del Congreso, lo que ha generado choques con la Policía y caóticas escenas a las puertas de la Cámara de Representantes y el Senado, donde los legisladores celebran la validación formal de la victoria electoral de Joe Biden.

Como consecuencia, la Policía ordenó la evacuación de dos edificios aledaños y el cierre de emergencia del Capitolio, informa Efe.

Los manifestantes, que han llamado «traidores» a los agentes, han atravesado el perímetro del Capitolio poco después de las 13.00 horas (hora local), momentos después de que haya comenzado la sesión conjunta del Congreso del país estadounidense para certificar la victoria del candidato demócrata, Joe Biden, en las elecciones del 3 de noviembre.

Trump pide mantener la calma

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, ha impuesto un toque de queda en la ciudad desde las 18.00 horas (hora local), que estará vigente hasta las 6.00 horas (hora local) del jueves, tal y como ha informado a través de su cuenta en la red social Twitter.

Por su parte, Trump ha pedido «por favor» apoyo para la Policía del Capitolio y las fuerzas de seguridad estadounidenses. «Realmente están del lado de nuestro país», ha señalado en Twitter, urgiendo a los manifestantes a mantenerse «en paz».

No obstante, horas antes de que manifestantes pro Trump marchasen hasta las escalinatas del Capitolio, el presidente se había dirigido a ellos y había afirmado que «nunca concederemos la victoria (a Biden)», reiterando sus aseveraciones sobre el presunto «fraude» electoral cometido en las elecciones del 3 de noviembre.

En casi dos siglos y medio de historia, Estados Unidos no ha vivido una crisis como la que está teniendo lugar en este momento. Miles de seguidores de Donald Trump han irrumpido en el Capitolio -el edificio que alberga las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos- para tratar de impedir la ratificación de los resultados de las elecciones del 3 de noviembre, que había empezado a la una de la tarde de Washington (7 de la tarde hora peninsular española).

Las autoridades podrían haber llamado a las Fuerzas Armadas para que expulsen del edificio a los seguidores de Donald Trump. Pero el Departamento de Defensa se ha negado a adoptar esa medida. El secretario de Defensa de EEUU, Mark Esper, fue cesado por Donald Trump tras su derrota electoral. Desde entonces, el presidente ha colocado al frente del Pentágono a figuras de la máxima lealtad hacia él.

La turba ha destrozado puertas, ventanas y cristales, y ha intentando penetrar en la sala del Pleno de la Cámara de Representantes. La policía, dentro de la Cámara, tiene sus armas listas para disparar a los manifestantes, según los periodistas acreditados en el edificio.

Parece que por el momento ha habido varios heridos. Una mujer se encuentra en estado crítico tras recibir un disparo en el pecho, informa Reuters. Imágenes de MSNBC mostraron a una mujer siendo trasladada en camilla con una fuerte hemorragia y algunos legisladores fueron escuchados gritando «se han producido disparos», al tiempo que miembros de la seguridad del Capitolio desenfundaron armas en el salón de plenos de la Cámara de Representantes, recoge Efe.

Los 534 legisladores presentes (435 representantes y 99 senadores) están siendo evacuados al sótano del edificio. La policía les ha ordenado que se pongan máscaras antigás de máxima protección (los llamados «cascos de huida», o «escape hoods»). El Ayuntamiento de Washington ha decretado el toque de queda a partir de las 6 de la tarde (12 de la noche de España).

El asalto se ha producido después de que Donald Trump se dirigiera a decenas de miles de seguidores, concentrados frente al Capitolio, y declarara que Joe Biden va a ser «un presidente ilegítimo». El jefe del Estado y del Gobierno volvió a insistir en que el vicepresidente, Mike Pence, podía anular el resultado de las elecciones del 3 de noviembre. Pence, que presidia la sesión, se negó a hacerlo, fundamentalmente porque es ilegal.

A continuación, 13 senadores republicanos cuestionaron los resultados, algo que fue considerado por el jefe de su propio grupo parlamentario, Mitch McConnell, como una acción destinada a «cambiar el resultado de una elección, y llevada a cabo por los perdedores». Para McConnell, la actuación de sus propios correligionarios, «amenaza con llevar a nuestra democracia a una espiral mortal».

El presidente electo Joe Biden ha comparecido ante los medios y ha afirmado que «estos actos no representan lo que es Estados Unidos», a la vez que ha pedido a Trump que «cumpla con su juramento de defender la Constitución», y «comparezca en televisión para pedir el cese de este inaceptable asalto al Capitolio». «EEE está siendo observada por el mundo entero y debemos ser un faro para los demás, debemos apoyarnos y no enfrentarnos entre nosotros», ha añadido.

